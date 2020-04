Peruaanse tweedeklasser moet alle spelers en volledige technische staf noodgedwongen op straat zetten: “Zagen geen alternatief”

De Peruaanse tweedeklasser Deportivo Coopsol heeft al zijn spelers en de volledige technische staf ontslagen nadat het kampioenschap is stopgezet vanwege de coronapandemie, zo maakte de club maandag bekend.

“Met veel pijn in het hart moeten we deze beslissing bekendmaken”, klinkt het in de mededeling. “Op economisch vlak zagen we geen enkel alternatief.”

Sinds de competitie op 16 maart werd onderbroken, hebben de sponsors hun betalingen stopgezet, zo legt voorzitter Freddy Ames uit op Radio Ovacion. “Zonder inkomsten en door de onzekerheid over een eventuele hervatting van de Liga 2 zagen we geen andere uitweg meer.”