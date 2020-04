Werkgroep voor exitstrategie voor coronamaatregelen legt eerste rapport voor

De GEES-werkgroep, die een exitstrategie voor de coronamaatregelen moet uitwerken, legt vandaag, dinsdag, een eerste rapport voor aan de regering. Voorzitster Erika Vlieghe wilde maandag nog niet in haar kaarten laten kijken over welke richting het uitgaat. Het rapport doet dienst als basis voor de vergadering van de Nationale Veiligheidsraad op woensdag. Algemeen wordt er rekening mee gehouden dat die de coronamaatregelen verlengt tot 3 mei.

Sinds midden maart geldt zo goed als een lockdown in ons land. Scholen, horeca en niet-voedingswinkels zijn gesloten, evenementen verboden. Belgen moeten zich beperken tot essentiële verplaatsingen en steeds anderhalve meter afstand houden.

Vlieghe liet eerder al verstaan dat voor een versoepeling van de maatregelen zal moeten gekeken worden “naar de dynamiek van de epidemie”. Het aantal doden door het nieuwe coronavirus blijft nog altijd erg hoog in ons land (meer dan 300 per dag), vooral dan in de woon-zorgcentra. Het aantal ziekenhuisopnames daalt licht sinds begin deze maand, maar blijft desondanks hoog op in totaal bijna 5.400 patiënten.

Wetenschappers wezen er al herhaaldelijk op dat de impact zo klein mogelijk moet worden gemaakt vooraleer de teugels kunnen worden gevierd, zoniet dreigen onze ziekenhuizen toch nog overspoeld te worden. Sowieso zal de afbouw van de coronamaatregelen erg geleidelijk moeten gebeuren, zei Vlieghe eerder al.

Het feit dat de maatregelen de jongste dagen steeds minder worden gerespecteerd, betekent extra kopzorgen voor de GEES-werkgroep. Want zoals viroloog en coronawoordvoerder Steven Van Gucht maandag opmerkte: de gevolgen van ons gedrag tijdens het paasweekend, zijn pas 10 à 14 dagen later merkbaar in de ziekenhuizen.

Intussen neemt de druk vanuit economische hoek toe om meer bedrijven aan het werk te laten gaan. Econoom Geert Noels wees erop dat de volgende weken cruciaal zijn voor de welvaart van de volgende generatie. “Landen die betere beslissingen nemen en de juiste prioriteiten stellen, zullen welvarender zijn dan landen die daar niet in slagen en te traag of te onzorgvuldig beslissen”, schrijft hij in een opiniestuk voor De Tijd.

In de GEES-werkgroep zitten ook mensen met een economische achtergrond, zoals manager Johnny Thijs en Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank.

