Nationale Veiligheidsraad komt woensdag samen: geen afzwakking van maatregelen in zicht

De weg is nog lang. Het klonk de voorbije dagen uit de mond van zowel politici als experts. De kans dat de Nationale Veiligheidsraad (NVR) morgen beslist om enkele maatregelen af te zwakken, is dan ook klein. Toch moeten enkele moeilijke knopen doorgehakt worden.

De tienkoppige werkgroep exitstrategie onder leiding van professor Erika Vlieghe (UAntwerpen) komt vandaag met een eerste rapport dat de basis moet vormen voor de beslissingen die de Nationale Veiligheidsraad morgen neemt. De verwachting is dat het gros van de maatregelen verlengd wordt tot 3 mei. In de Wetstraat staat niemand te springen voor nog een verstrenging, ondanks het gedrag dit weekend.

* Vanaf maandag terug naar school? De kans is klein. Dat is ten vroegste voor maandag 4 mei. Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) laat leerkrachten vanaf maandag sowieso online nieuwe leerstof aanbieden.

* Het ziet ernaar uit dat de NVR morgen ook een definitieve beslissing neemt over de festivals en grote zomerevents. Achter de schermen gaan veel organisatoren al uit van een afgelasting, maar in functie van de praktische afhandeling kijkt iedereen naar een formele beslissing van de overheid.

* Mogen winkels, tuincentra of kappers al luidop dromen van een snelle heropening? De kans is klein, zo valt te horen in politieke kringen. Zeker niet na de stormloop op containerparken van vorige week en het gedrag van sommigen tijdens het paasweekend. Voka pleitte intussen voor “een slim en gefaseerd plan dat onze economie veilig weer op gang trekt”. Niemand wil zich voorlopig wagen aan een prognose hoe dat plan er zal uitzien, maar verwacht wordt dat er morgen een eerste perspectief gegeven wordt.

* Professor Erik Vlieghe waarschuwde er afgelopen weekend al voor: buitenlandse reizen zitten er deze zomer wellicht niet in. Zelfs als België de grenzen opent, is het nog niet gezegd dat andere landen dat ook doen. Europa wil de komende dagen samenzitten met de verschillende landen om een eenduidige aanpak af te spreken over het vrij verkeer van mensen. Een zomer lang waarbij we allemaal op een vierkante meter samentroepen op het strand?