Ex-wielerkampioen Johan Museeuw op zoek naar ‘vervloekte Bianchi’ die hem zege kostte in Parijs-Roubaix

26 jaar geleden keilde Johan Museeuw hem met een vloek in de gracht langs de kasseien van Parijs-Roubaix: de damesfiets van Bianchi, die speciaal voor hem ontworpen was, maar hem ook elke kans op de zege ontnam. Zoveel jaren later is de ontgoocheling weg en wil hij zijn fiets terug. Wij gingen op zoek naar het stalen ros. Maar ook naar het verhaal achter een project dat gedoemd was om te mislukken.