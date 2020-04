Nog zes bewoners positief in Hasselts woon-zorgcentrum dat al tien overlijdens betreurt

Hasselt - In het woon-zorgcentrum Orelia Katharinadal in Hasselt hebben nog zes bewoners positief getest op corona. Er zijn ondertussen al tien bewoners overleden aan covid-19.

Vrijdag werd een coronatest uitgevoerd bij de bewoners en medewerkers die nog niet eerder getest waren. Vijf van de zes positieve bewoners hebben geen enkel symptoom dat corona doet vermoeden. Dat maakte directeur Kristof Vervloesem maandag bekend. Vrijdag liet de directie weten dat het rusthuis helaas al tien bewoners verloor aan vermoedelijk covid-19.

Nadat maandag bekend was geraakt dat nog zes bewoners positief getest hadden, werden de familieleden verwittigd. “De testresultaten van onze medewerkers zijn helaas nog niet volledig in ons bezit. We zijn heel erg opgelucht dat we iedereen hebben kunnen testen. Deze resultaten stellen ons in staat om onze acties verder te optimaliseren en paal en perk te stellen aan deze coronabesmetting in ons huis. De mensen die positief getest hebben, zullen we samenbrengen op een afdeling, zodat ze door een vast team van medewerkers kunnen verzorgd worden”, legt directeur Vervloesem uit.

Kamerisolatie

“Een bijkomend voordeel is dat de mensen met dezelfde testresultaten, negatief of positief, ook onderling binnen hun eigen afdeling contact met elkaar kunnen hebben. Medewerkers die positief testen, maar geen symptomen hebben, zullen zolang ze symptoomvrij zijn aan de slag blijven op de afdeling van de bewoners die ook een positief resultaat hadden. Bewoners van afdeling verhuizen, doen we op dinsdag 14 april. Tot die tijd blijft de kamerisolatie van kracht. Als een familielid tijdelijk naar een andere kamer verhuist, wordt de eerste contactpersoon daar ook van op de hoogte gebracht”, aldus Kristof Vervloesem.