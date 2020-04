Tongerse politieman sterft aan coronavirus

Tongeren - Politieman Stefan Maes (60) is maandag in het ziekenhuis van Antwerpen bezweken aan het coronavirus. Hij werkte 37 jaar bij de politie van de zone Tongeren-Herstappe en was vrijwilliger bij de brandweer.

“Stefan, jij was voor ons een rots in de branding, maar hoe sterk je ook was, tegen dit virus vechten, bleek een oneerlijke strijd. Wij gaan je ontzettend missen maar zullen je nooit vergeten. Een zwarte dag voor onze politiezone”, postte de zone maandagavond op Facebook. “Stefan lag al een tijdje in het ziekenhuis. Hij was een van de eerste patiënten die wegens plaatsgebrek vanuit het Vesaliusziekenhuis naar dat van Antwerpen is gebracht”, aldus politiecommissaris Guy Duchateau. “Zijn laatste functie bij de politie was wijkinspecteur. Dit jaar zou Stefan met pensioen gaan.”

Vijf jaar geleden, op 1 januari, verloor Stefan Maes zijn echtgenote Carmen Vranken (51) bij een ongeval in de Tongerse deelgemeente ’s Herenelderen. Het koppel was bijna thuis na een nieuwjaarsfeestje. De politieman raakte met zijn Renault Mégane van de weg en kwam tegen een boom terecht. De politieman raakte toen zwaargewond, zijn vrouw overleed in het ziekenhuis.