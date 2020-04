Sint Oda slaakt noodkreet: “Twee overlijdens, en nog hebben we geen maskers”

In het Peltse dienstencentrum Sint Oda zijn twee bewoners overleden, vermoedelijk door besmetting met het coronavirus. Vier bewoners en twee personeelsleden testten al zeker positief. “We zijn dan ook dringend op zoek naar FFP2-maskers om verdere besmettingen te voorkomen”, stelt algemeen directeur Lut Smeets.

Met haar zorgaanbod voor mensen met een matig tot diep verstandelijke of meervoudige beperking, is Sint Oda een begrip in onze ...