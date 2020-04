Te koop: F3-bolide waarmee Michael Schumacher kampioen werd

De F3-bolide waarmee zevenvoudig F1-kampioen Michael Schumacher in 1990 F3-kampioen werd, staat te koop.

In 1990 reed Michael Schumacher zijn tweede seizoen in de Duitse Formule 3. De Duitser won toen vijf van de elf races en kroonde zich tot kampioen.

Schumacher haalde het in de F3-bolide onder andere van Mika Häkkinen. De Fin zou later ook in de Formule 1 een grote rivaal van Schumacher worden.

De bolide is een Reynard 903 van het WTS-team en is uitgerust met een Opel-motor. Volgens de eigenaar verkeert de wagen in goede staat en kan er perfect mee gereden worden.

Hoeveel de F3-bolide waarmee Schumacher reed, uiteindelijk moet kosten, is niet bekend.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: