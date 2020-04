Bij toeristische trekpleisters heeft de Nederlands-Limburgse politie dit weekend drones ingezet om te controleren of mensen zich aan de coronaregels houden. Ook delen van ‘onze’ grens werden vanuit de hoogte in de gaten gehouden.

De rust op de Brunssummerheide, in het oosten van Nederlands-Limburg, zondagmiddag staat in schril contrast met de chaos die Elke Muskens aantrof toen ze voor het laatst in het natuurgebied was. Een klein ...