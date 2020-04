Toestand in Limburgse ziekenhuizen lijkt te stabiliseren: zes overlijdens, 16 ontslagen

Hasselt - De afgelopen dagen gaan de sterftecijfers in de Limburgse ziekenhuizen met mondjesmaat achteruit. In totaal hebben nu 235 mensen de strijd tegen het virus verloren in ziekenhuizen in onze provincie.

Wat de overlijdens in de Limburgse ziekenhuizen betreft, valt er vandaag goed nieuws te melden uit het AZ Vesalius in Tongeren en het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, waar de afgelopen 24 uur geen dodelijk slachtoffers te betreuren vielen. In Sint-Trudo in Sint-Truiden, Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik en Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder was er telkens één overlijden. In het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk hebben drie patiënten de strijd tegen de ziekte verloren. Het totaal voor de Limburgse ziekenhuizen komt met deze zes nieuwe overlijdens op 235.

Het goede nieuws anderzijds is dat 16 patiënten in Limburg de afgelopen 24 uur het ziekenhuis mochten verlaten.