Paashaas doet extra zijn best in Vlijtingen

Vlijtingen

Riemst - Om het de kinderen in Vlijtingen toch wat aangenaam te maken tijdens de paasdagen, had Jeune Hoessels ervoor gezorgd dat de paashaas voor alle kindjes iets bij hem op het terras had gebracht.

Op paasdag lanceerde hij in de voormiddag via Facebook een oproep aan alle kindjes uit de buurt: iedereen die te voet of met de fiets passeerde, mocht wat snoepgoed meenemen en een selfie maken met de paashaas. In de loop van de dag was het een komen en gaan en waren er dan ook alleen maar blije gezichtjes te zien. Jeune wenste iedereen een zalig Pasen en hij riep op om de social distancing-regel te respecteren. Er kwamen heel wat positieve berichtjes binnen op Facebook om Jeune dan ook te bedanken voor dit schitterend initiatief!