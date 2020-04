4.300 arrestaties in Marokko voor overtreden coronamaatregelen in één weekend

De Marokkaanse politie heeft het voorbije weekend meer dan 4.300 mensen gearresteerd die zich niet hadden gehouden aan de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Dat is maandag meegedeeld door de Marokkaanse veiligheidsdiensten.

Marokko had halfweg maart de “gezondheidsnoodtoestand” uitgeroepen. Daardoor zijn niet-essentiële verplaatsingen aan banden gelegd. De scholen, universiteiten, sport- en cultuurhallen, cafés, restaurants, niet-essentiële winkels en moskeeën moeten ook de deuren dichthouden. Sinds vorige week is bovendien het dragen van een mondmasker verplicht voor wie buitenkomt.

Sinds die noodtoestand van kracht is, zijn in heel het land in totaal al 28.701 mensen opgepakt. Daarvan werden er 15.545 naar de rechtbank doorverwezen.

Op het overtreden van regels van de gezondheidsnoodtoestand staan sancties die kunnen oplopen tot een celstraf van drie maanden en een geldboete van 1.300 dirham (123 euro).

In Marokko zijn zeker 118 mensen overleden aan COVID-19.

