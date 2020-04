Herbert Verhaeghe maakt bewoners van Hasseltse zorgcentrum Covida - De Zegge gelukkig met verrassing

Hasselt - De bewoners van het Hasseltse zorgcentrum Covida - De Zegge zitten al enkele weken in quarantaine in het centrum. Om hen een hart onder de riem te steken stuurde zanger en Ment-presentator Herbert Verhaeghe een leuke verrassing op.

Normaal gaan ze tijdens het weekend naar huis, maar door de coronacrisis zitten de 9 bewoners -met lichte mentale handicap en gedragsproblemen - in het Hasseltse zorgcentrum Covida – De Zegge al 4 weken met elkaar in quarantaine. “Op dit moment is het echt hun tweede thuis en alles wat zij thuis doen, doen wij hier ook met hen: wassen, spelletjes spelen, koken, fietsen, wandelen, activiteiten op een veilige en verantwoorde manier”, zegt begeleidster Tine Joos. “De leefgroep bestaat uit 3 vrouwen en 6 mannen en hun leeftijden variëren tussen de 25 en 50 jaar. We maken er samen het beste van.”

“In ons centrum staat vaak tv-zender Ment op, omdat onze mensen houden van Nederlandstalige muziek. Als die wordt gespeeld, dan zingen en dansen ze vollebak mee en de presentatoren zijn hier de sterren van het scherm. Collega-opvoedster Lize Segers nam een paar weken geleden contact op met House of Entertainment en vroeg hen of zij contact hadden bij Ment en eventueel zouden kunnen vragen of er iemand van de zender een briefje wou schrijven ter attentie van de bewoners om hen in deze extra moeilijke tijden op die manier een hart onder de riem te steken.”

“Groot was de verrassing toen we gisteren met bpost een pakketje kregen afgeleverd van zanger, radio- (Radio 2 West-Vlaanderen, red.) en Ment-presentator Herbert Verhaeghe, die voor alle bewoners en begeleiders een gepersonaliseerde handtekeningkaart had getekend. Onder een berg snoep voor de bewoners zat ook nog zijn gloednieuwe album ‘Horen, Zien, Zingen’, dat vorige week vrijdag is uitgekomen. Je zag iedereen glunderen van blijdschap en wij waren ook allemaal erg aangedaan.”

Foto: House of Entertainment

Ontroerend

“Toen ik hun verhaal hoorde, heb ik geen seconde getwijfeld en onmiddellijk mijn medewerking toegezegd”, zegt Herbert Verhaeghe die de voorbije week nog voor een absolute climax zorgde. “Met het personeel had ik afgesproken om de leefgemeenschap te verrassen met een Skype-sessie. Groot was hun verbazing toen ze mij op het computerscherm zagen verschijnen. We waren beiden ontroerd. Iedereen mocht zichzelf voorstellen en de derde dame was echt dolgelukkig. Ze zei: ‘Herbert, jouw nieuwe cd is super. Het zijn allemaal schone liedjes met een prachtige mix van snelle en trage nummers.’ Ja, ze meende het en raakte mij.”

Foto: House of Entertainment

“Ik heb hen gevraagd wat ze vandaag nog gingen doen én hoe lastig het is om in een groep te leven in coronatijden. Er was iemand die zijn mama miste, want ze mogen momenteel niet naar huis. ‘We doen alles via WhatsApp. Zo houden we contact.’ Ik vroeg hen ook wie hun favoriete artiesten waren: Lindsay, Christoff, Swoop en Steve Tielens vallen er ook erg in de smaak.”

De babbel duurde bijna 20 minuten en één van de meest ontroerende momenten was zonder twijfel het applaus. “Toen Herbert een applaus vroeg voor ons zorgteam klapten ze allemaal luid en lang mee en die dankbaarheid raakte ons allen”, zegt Tine Joos. “Herbert bevestigde tijdens de babbel dat deze groep sterk aan elkaar hangt. Voor Koen was dit een mooi moment. Na zijn knieoperatie zat hij een aantal dagen op zijn kamer in quarantaine, maar vandaag kon hij weer aansluiten en daar was hij ontzettend blij mee. Het was een hele fijne babbel die onze bewoners meer dan deugd heeft gedaan. Hun dankbaarheid was groot en ik denk dat ze na afloop nog meer fan zijn geworden van Herbert. Ik weet nu al welk cd er hier de komende dagen non-stop gaat spelen en waarop ze volop gaan meezingen”, zegt Joos al lachend.

Steek net als Herbert Verhaeghe de leefgroep Covida – De Zegge mee een hart onder de riem en schrijf hen een briefje of stuur een kaartje naar:

Covida – De Zegge

Kloosterbeekstraat 1

3500 Hasselt