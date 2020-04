In Het Spoor van de Helden van Sint-Trudo (deel 1): verpleegster Marijke

Sint-Truiden -

De nieuwe TVL-reeks In Het Spoor Van De Helden Van Sint-Trudo volgt deze week dokters, verplegers en patiënten in de zwaarste crisis die het ziekenhuis ooit te verwerken kreeg. TVL-journalist Margo Ombelets voelde aan den lijve hoe het is om een hele dag te moeten werken in een loodzwaar beschermingspak. Om patiënten te zien genezen, maar om anderen te zien lijden en overlijden. Voor dokters, verplegers en patiënten zijn de verschrikkelijke omstandigheden dagelijkse kost en letterlijk een kwestie van leven of dood.