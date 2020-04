Alken -

Bij Rascomat in Alken wordt ook vandaag op paasmaandag doorgewerkt. De matrijzenbouwer in de zwaarst getroffen gemeente van het land ziet geen andere keuze. Hij heeft van bij het begin van de lockdown zijn machines aangepast om mondmaskers uit te snijden. Het zijn geen medische maskers maar ze vinden hun weg vandaag naar personeel van supermarkten en politie-agenten. De vraag is groot.