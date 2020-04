Sint-Truiden - Er komt een herdenkingsmoment voor alle coronaslachtoffers in Sint-Truiden. Dat heeft burgemeester Veerle Heeren bekendgemaakt in het TVL Nieuws.

Het is er nu nog veel te vroeg voor, want in het Sint-Trudo ziekenhuis vechten mensen nog altijd voor hun leven. Maar Heeren denkt aan een serene plechtigheid ergens in de zomer. Ze wil de slachtoffers een gezicht geven. Haar eigen partner mocht gisteren na 22 dagen op intensieve, de afdeling verlaten. En dat was een emotioneel moment.