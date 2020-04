THHI Tessenderlo maakt beschermingsmaskers voor de zorg

Tessenderlo - Het Technisch Heilig Hartinstituut in Tessenderlo is enkele weken geleden gestart met het maken van beschermingsmaskers voor zorginstellingen en thuisverplegers uit de buurt. Ze krijgen hiervoor hulp van het eigen personeel maar ook het personeel van de Nieuwe Middenschool en het Pius X-college helpen vrijwillig mee.

Benny Ceunen, technisch directeur van het THHI leidt alles in goede banen en vertelt:

“Als technische school willen we ook onze bijdrage leveren om de zorginstellingen te helpen. Met de machines die wij ter beschikking hebben, kunnen we heel wat dingen maken. Zo kregen we al heel snel vragen van rusthuizen en thuisverplegers uit de buurt. Als school van de Broeders van Liefde behelpen we natuurlijk ook onze eigen instellingen.”

De scholen maken ondertussen 2 types van maskers. Ze beschikken samen over 6 3D-printers die nu bij leerkrachten thuis staan zodat deze toestellen continu maskers kunnen maken. Daarnaast zijn er ook heel wat leerlingen en leerkrachten die thuis een toestel hebben en mee beschermingsmaskers maken.

Het andere type is eenvoudiger om te maken, daarbij maken ze gebruik van de lasercutter om het shield uit te snijden die daarna voorzien wordt van een mousseband en een elastiek.

“Deze face shields hebben we aan enkele thuisverpleegkundigen meegegeven en dankzij hun feedback hebben we de afstand tussen de mond en het shield vergroot om het comfort te verbeteren. Van dit type hebben we ondertussen 1500 stuks gemaakt.

Hierbij hebben we het voorbeeld van onze collega’s van VTI-Deinze gebruikt.”

Momenteel zijn er zo'n 800 maskers verdeeld. De productie werd de voorbije dagen noodgedwongen stilgelegd omdat er iets misgelopen was bij de bestelling van de elastieken. Normaal gezien kan men deze week terug opstarten.