Bedelbrief zorgt voor heel wat commotie in Lummen

Lummen -

Vrijdag vonden heel wat inwoners van Laren en Groenlaren een bedelbrief van een Albanese vrouw (24) in de brievenbus en dat zorgde voor heel wat reacties. Ze schrijft in gebroken Nederlands dat ze ziek is en in een moeilijke situatie verkeert met haar vier kinderen. Ook dat ze door het OCMW werd geschorst. Burgemeester Luc Wouters reageert dat de Albanezen zich totaal niet aan de voorwaarden houden.