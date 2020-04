Airbnb laat je online met geiten knuffelen of kookcursus volgen

Naast logementen biedt Airbnb ook al enkele jaren ervaringen aan, maar door de coronacrisis kunnen ook die niet meer doorgaan. Het verhuurplatform bedacht daarvoor een online oplossing. Nu kun je via die weg leren mediteren met een monnik, koken met een Marokkaans gezin of geiten knuffelen.

Airbnb introduceerde in 2016 naast Accommodaties ook Ervaringen. Op die manier kun je tijdens je reis kennismaken met de lokale cultuur of er bijzondere avonturen meemaken. Maar nu niemand nog op reis kan gaan, helpt het platform mee je gedachten te verzetten door enkele online cursussen aan te bieden. En die zijn heel uiteenlopend. Zo kun je tegen een bepaald bedrag leren goochelen, koffiezetten met een barista, op stap gaan met de honden van Tsjernobyl, traditioneel Marokkaans leren koken en nog veel meer.

“Nu gemeenschappen over de hele wereld thuis moeten blijven om hun eigen gezondheid en die van anderen te beschermen, kunnen veel mensen niet naar hun werk gaan, sporten of een passie beleven”, klinkt het. “Daarom schakelden we een team in om de magie van de ervaringen naar de digitale wereld te brengen. We vinden het belangrijk om mensen met elkaar te blijven verbinden, ook in deze tijden.”