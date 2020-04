99 nieuwe besmettingen brengen totaal in Limburg op 3.761, nationale oproep tot gehoorzaamheid

Hasselt - Wie er afgelopen weekend aan dacht om de lockdownteugels wat te vieren, zit helemaal verkeerd. Covid-19 is nog niet uitgeraasd, zo blijkt uit de cijfers. Het virus heeft de afgelopen 24 uur in Limburg voor 99 nieuwe besmettingen gezorgd en dat brengt het totaal op 3.761 voor onze provincie. De ziekte heeft op Paaszondag in het hele land het leven gekost aan 303 mensen.

Er zijn 99 nieuwe besmettingen in Limburg geteld, dat is opvallend minder vergeleken met de afgelopen dagen. Maar door het paasweekend bestaat de kans dat de cijfers niet helemaal volledig zijn. Onze provincie steekt met 44 bevestigde besmettingen per 10.000 inwoners ver boven de andere uit. In de andere Vlaamse provincies is de besmettingsgraad per 10.000 inwoners als volgt: Vlaams-Brabant (28), West-Vlaanderen (28), Oost-Vlaanderen (24) en Antwerpen (21).

Foto: RR

Nog maanden met virus leven

Op Paaszondag was er geen dagelijkse persconferentie van Sciensano, vandaag weer wel. Viroloog Steven Van Gucht: “We zien sinds begin april een geleidelijke daling van de opnames in de ziekenhuizen. Dat is bemoedigend, maar de weg is nog lang. Het aantal overlijdens in ons land is hoog en gaat de komende dagen waarschijnlijk nog stijgen. Dat geldt ook voor de belasting van de ziekenhuizen. We moeten de inspanningen blijven volhouden. Wat we nu doen gaan we pas over 14 dagen in de cijfers merken, dat is belangrijk om te weten. We zullen nog maanden met virus moeten leven. Het is nu cruciaal om het virus zo klein mogelijk te maken, zodat we in de toekomst het geweer van schouder kunnen verwisselen, de maatregelen versoepelen en op een gecontroleerde manier gaan samenleven met het virus.”

De afgelopen 24 uur zijn er in ons land 303 overlijdens geteld door het coronavirus. Het merendeel daarvan stierf in de ziekenhuizen (105) en de woon-zorgcentra (195). “Wat dat laatste cijfer betreft, gaat het over alle mensen die gestorven zijn in de rusthuizen en bevestigde coronadragers waren. al is het niet noodzakelijk dat het virus ook de hoofdoorzaak voor het overlijden is geweest”, nuanceert Van Gucht.

Foto: Photo News

Oproep tot gehoorzaamheid

“Sommige mensen voelen zich slachtoffer van het virus omdat het hun vrijheid beperkt. andere mensen zijn het slachtoffer omdat ze op intensieve zorgen vechten voor hun leven”, zei Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum. Hij doelt daarmee op het afgelopen weekend waarbij er veel incidenten waren waarbij de maatregelen niet gerespecteerd werden. “Ondanks de inzet van het verzorgend personeel zijn er slachtoffers die de strijd hebben verloren. Zij laten familie en vrienden achter met een enorm gemis. Iedereen zoekt positieve elementen in de cijfers, maar we moeten realistisch zijn. De situatie is nog altijd zeer ernstig. Dat is de harde realiteit waarin we ons bevinden en waarom we de maatregelen moeten blijven volhouden. We kunnen niet genoeg benadrukken dat het gedrag van ons allemaal de situatie kan beïnvloeden. In positieve of negatieve zin. Het overgrote deel van de bevolking heeft een positieve keuze gemaakt en respecteert de maatregelen. Jammer genoeg is er nog steeds een kleine minderheid die het minder nauw neemt. Dit gedrag stuit om onbegrip bij de mensen die wel hun verantwoordelijkheid nemen. We kunnen de verspreiding van het virus alleen inperken als we allemaal een juiste en positieve houding aannemen.”

30.589 besmette Belgen

Er werden 310 nieuwe patiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen, daartegenover mochten 239 patiënten het ziekenhuis verlaten. In totaal zijn er in de ziekenhuizen nu 5.393 (-16) bedden bezet. 1.234 personen verblijven op intensieve zorgen, dat zijn er twee meer dan de dag voordien. 940 mensen moeten beademd worden, ook dat zijn er 10 meer dan gisteren.

De 942 nieuwe besmettingen van Covid-19 brengen het totaal in ons land op 30.589 bevestigde besmette personen. Daarmee staat ons land op de tiende plaats met meeste besmettingen ter wereld. De 303 extra overlijdens brengt het totaal op 3.903 in België. Ook daar prijkt ons land helaas hoog op de lijst: enkel in de Verenigde Staten, Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Iran en Frankrijk zijn er meer doden geteld.