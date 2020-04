Zonhovens koppel keert dankzij Duitse ambassade terug uit Nieuw-Zeeland

Met tien dagen vertraging en na een reis van 44 uur zijn Guido Vanhoyland (63) en zijn vrouw Jeannine (63) terug thuis in Zonhoven van hun trip doorheen Nieuw-Zeeland. Sinds de lockdown die er startte op 25 maart zaten ze vast bij de Kiwi’s. “We hadden al een appartement tot 1 juni gehuurd.”

Guido en Jeannine trokken sinds eind februari met een mobilhome doorheen Nieuw-Zeeland. De reis was een cadeau voor zijn vrouw Jeannine die na 40 jaar dienst als verpleegster in het Jessa Ziekenhuis in ...