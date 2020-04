Wil je model worden? Bekend bureau IMG Models scout nu via TikTok

Wil jij de nieuwe Gigi Hadid worden? Dan is een TikTok-profiel misschien wel een eerste stap in de goede richting. “Het is oprechter dan wat we nu op Instagram zien”, klinkt het bij IMG Models, een van de grootste modellenbureaus wereldwijd.

IMG Models, dat onder meer Gigi en Bella Hadid en de Belgische Hanne Gaby Odiele vertegenwoordigt, zoekt al sinds 2014 naar modellen via Instagram. Terwijl scouts vroeger nog de festivals en winkelstraten afschuimden op zoek naar nieuwe talenten, verschoof de focus enkele jaren geleden ook naar sociale media. Na Instagram, wordt daar nu ook TikTok aan toegevoegd en daar heeft IMG Models zo zijn redenen voor.

“Op Instagram ziet alles er tegenwoordig zo artificieel uit. Toen we daar jaren geleden mee begonnen, was het nog totaal anders”, zegt Jeni Rose van IMG Models in een reactie aan Fashionista.com. Maar ook het coronavirus speelt een rol. Zomaar op een vliegtuig stappen om ergens modellen te gaan zoeken, zit er nu niet meer in. “Scouts die gewend zijn om in een vliegtuig te zitten en talent van over de hele wereld te spotten, vragen zich af hoe lang dit nog zal duren. Maar we besloten niet bij de pakken te blijven zitten en ons op TikTok te concentreren”, zegt Rose.

“We zijn ondertussen in een sneltempo experts geworden in TikTok. Als je geen veertien meer bent, is dat toch niet zo vanzelfsprekend. TikTok doet me echter denken aan de begindagen op Instagram, toen we nog echte en oprechte inhoud zagen en niet zoals nu veel dingen die er te idyllisch uitzien en waarschijnlijk niet eens echt zijn”, besluit Rose. Mensen met modellenambities weten dus waar ze naartoe moeten.