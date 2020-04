303 nieuwe slachtoffers coronavirus, geleidelijke daling zet zich verder

Er zijn opnieuw 303 overlijdens te betreuren door het coronavirus, meldt het Nationaal Crisiscentrum. Dat brengt het totaal op 3.903 overlijdens. In de ziekenhuizen zijn 310 nieuwe patiënten opgenomen, 239 mensen mochten het ziekenhuis verlaten. De geleidelijke, trage daling zet zich verder, maar we zijn er nog niet.

Er zijn in de laatste 24 uur opnieuw 310 patiënten opgenomen in de ziekenhuizen. 239 mensen mochten het ziekenhuis verlaten. Dat brengt het totaal op 5.393 opnames. Daarvan liggen 1.235 mensen op intensieve, dat is een stijging van 2 personen. 940 mensen moeten beademd worden, een stijging van 10 ten opzichte van de dag ervoor.

Er werden 105 overlijdens vastgesteld in de ziekenhuizen en 195 vermoedelijke corona-overlijdens in de woonzorgcentra. In totaal zijn er 303 overlijdens te betreuren in 24 uur: 141 in Vlaanderen, 133 in Wallonië en 29 in Brussel. Het totaal aantal overlijdens in ons land ligt op 3.903. 53% daarvan stierven in het ziekenhuis, 43% in woonzorgcentra.

942 nieuwe besmettingen werden vastgesteld: 591 in Vlaanderen, 235 in Wallonië, 113 in Brussel en 3 van onbekende origine. Dat brengt het totaal aantal besmettingen in ons land op 30.589.