Aapjes houden poolparty in hotel dat verlaten is door coronamaatregelen

De coronamaatregelen gelden dan wel voor mensen over de hele wereld, maar voor de wilde dieren zijn er geen richtlijnen. In Maharashtra, India gelden net als over het gehele land strenge maatregelen. De meer dan een miljard inwoners moeten zich zo veel mogelijk isoleren, waardoor de straten, winkels en ook hotels er verlaten bijliggen.

In een hotel in Maharashtra hebben de lokale apen daarvan geprofiteerd. Ze zagen hun kans schoon om gebruik te maken van het zwembad op de binnenkoer. Ze zullen van de toeristen hebben afgekeken hoe ze een feestje aan het zwembad moeten houden, want een dapper aapje waagt zich zelfs aan een duik in het zwembad vanaf het balkon! Andere aapjes staan rustig aan de zijkant en trekken nu en dan een baantje.

