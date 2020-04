Viktor als paashaas en Eva met haar ‘tonneke’: zo vierden BV’s Pasen in hun kot

Geen grootse familiefeesten dit jaar op Pasen en dus vierden de BV’s net zoals iedereen de feestdag in hun kot. Natuurlijk kon er nog altijd volop naar eitjes worden gezocht, maar enkelen onder hen kwamen nog net iets origineler uit de hoek.

Zo verkleedde Viktor Verhulst zich al de paashaas. De honden keken verlekkerd toe.

Bij Véronique Leysen was de paastafel wel heel mooi gedekt.

Tom De Cock schakelde dochtertje Jasmijn in om eitjes te rapen. Oma en opa konden het gebeuren via FaceTime volgen.

Eva Daeleman is zwanger, maar veel chocolade eten zat er niet in. Maar met haar “tonneke”, daar is ze wel blij mee.

Lize Feryn organiseerde dan maar een fotoshoot in haar kot.

Eline De Munck zag er op haar paasbest uit. De stralende zon kreeg ze er gratis bij.

Miss België Celine Van Ouytsel trok haar paashaasoortjes aan. “Er zijn ergere dingen dan alleen je chocolade op te moeten eten”, schrijft ze.

Marthe van K3 was duidelijk iets te enthousiast geweest met al die eitjes die ze had geraapt.

Regi en Elke Vanelderen bedankten met een filmpje al het zorgpersoneel, maar dat liet dochtertje Ellie niet zomaar gebeuren.

De eitjes zagen er bij Staf Coppens dit jaar wat vreemd uit.

Natalia vierde Pasen met enkele nieuwe foto’s van dochtertje Bobbi-Loua.