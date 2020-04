Is Wembley de oplossing om toch nog de Premier League af te werken?

De Engelse voetbalbond FA stelt het Wembley-stadion in Londen beschikbaar om het seizoen in de Premier League te kunnen uitspelen. Dat schrijft The Times op basis van bronnen bij de Engelse bond.

Wembley is de thuishaven van het Engelse elftal en wordt verder alleen gebruikt voor bekerfinales, beslissingswedstrijden in de play-offs en concerten. Tottenham Hotspur, een van de Premier Leagueclubs uit Londen, mocht Wembley ook een tijdje als thuishaven gebruiken toen het eigen stadion in aanbouw was.

Wegens het coronavirus ligt de Engelse voetbalcompetitie stil. De Premier League mikte aanvankelijk op een herstart begin mei, maar dat blijkt niet haalbaar. De organisatie werkt achter de schermen aan diverse scenario’s. Eén daarvan is dat de resterende wedstrijden zonder publiek worden gespeeld in enkele stadions in Londen en in het midden van Engeland, om te voorkomen dat er veel gereisd moet worden. De teams zouden dan tussen de trainingen en wedstrijden door allemaal enkele weken in aparte hotels moeten verblijven, afgescheiden van de buitenwereld. Dat zou dan ook gelden voor onder meer de betrokken scheidsrechters en tv-producenten.

Voor trainingen kunnen de twintig clubs, of een deel daarvan, terecht op St. George’s Park, het nationale trainingscentrum van de FA in het midden van het land. Het onderkomen van de nationale teams telt dertien velden, waarvan vijf met verlichting. Ook staat er een hotel.

“Als we weten hoe lang de ‘lockdown’ nog gaat duren en wat de manieren worden om daar weer uit te komen, gaan we beslissen welke optie het beste is”, zegt een bron aan The Times. De meeste clubs in de Premier League moeten nog negen wedstrijden spelen, sommige tien. Ze vrezen in grote financiële problemen te komen als het seizoen niet wordt afgemaakt.