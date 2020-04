Rihanna doneert bijna 2 miljoen euro aan slachtoffers van huiselijk geweld

Rihanna heeft samen met Jack Dorsey, de oprichter van Twitter, een donatie van ruim 3,8 miljoen euro gedaan voor de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld tijdens de coronacrisis. Het aandeel van de popster bedroeg een flinke 1,9 miljoen euro.

Door de coronacrisis en de daarmee gepaarde lockdowns laait ook het huiselijk geweld op. Om die slachtoffers ter hulp te schieten, doneert Rihanna samen met Twitter-oprichter Jack Dorsey een flinke smak geld aan het Mayor’s Fund for Los Angeles. Met dat geld kunnen tien weken lang mensen opgevangen worden in vluchthuizen, krijgen ze gratis maaltijden en psychologische begeleiding.

Rihanna werd ooit zelf geconfronteerd met dergelijk intrafamiliaal geweld. Zo werd ze door haar toenmalige partner Chris Brown in 2009 bont en blauw geslagen. De foto’s van haar verwondingen gingen toen de wereld rond. “Overal ter wereld zijn er slachtoffers van huiselijk geweld, dus dit is nog maar het begin”, zegt ze in een mededeling.

De zangeres doet de donatie vanuit haar Clara Lionel Foundation. Ze schakelde haar goede doel eerder ook al in om enkele miljoenen te doneren in de strijd tegen het coronavirus zelf. Ook daar werd ze van dichtbij mee geconfronteerd, want haar vader Ronald Fenty raakte besmet en werd veertien dagen in isolatie geplaatst in Barbados. “Ik dacht dat ik ging sterven”, zei hij in een reactie aan The Sun.