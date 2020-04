In deze villa van Mel Gibson zien prins Harry en Meghan Markle zichzelf wel wonen

Meghan Markle en prins Harry zouden inmiddels een nieuw optrekje in Malibu hebben gevonden. Het koppel zou maar liefst 12 miljoen pond hebben betaald voor het voormalige optrekje van Mel Gibson.

“Groot nieuws prins Harry en Meghan kopen het huis van Mel Gibson”, schreef makelaar Andrea Pilot eerder deze week al op Instagram. Direct daarna verwijderde ze het bericht, maar het ziet er naar uit dat de hertog en hertogin van Sussex het Californische herenhuis wel degelijk hebben gekocht.

De firma weigerde verder commentaar te geven, maar een insider bevestigt dat het huis inmiddels is verkocht. “Er zijn geheimhoudingsovereenkomsten getekend. Maar je bent erg warm”, antwoordt een bron aan The Sun op de vraag of het pand inderdaad nu in handen is van Harry en Meghan.

“Het is fantastisch mooi, dus misschien hebben ze daar een kijkje genomen en wilden ze het hebben. Het is heel privé. Er is niets vergelijkbaars op de markt.”

Het huis biedt uitzicht op de Stille Oceaan, omvat vijf hectare grond, een ’uitzonderlijke’ keuken, twee zwembaden, een fitnessruimte en een lidmaatschap van een strandclub.

Kijk vooral zelf even mee binnen:

Foto: BERLYN PHOTOGRAPHY/THE AGENCY

Foto: BERLYN PHOTOGRAPHY/THE AGENCY

Foto: BERLYN PHOTOGRAPHY/THE AGENCY

Foto: BERLYN PHOTOGRAPHY/THE AGENCY

Foto: BERLYN PHOTOGRAPHY/THE AGENCY