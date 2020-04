“Gevoelig koeler maar na de buien van vanochtend blijft het droog”

De voorbije uren is er een matige noordoostenwind komen te staan. Hiermee worden koele luchtmassa’s richting Limburg getransporteerd. Daarom blijft er vandaag nog 11 tot hooguit 12 graden over. We leveren dus meer dan 10 graden in ten opzichte van de voorbije dagen. Vanwege de wind zal het bovendien extra guur aanvoelen.