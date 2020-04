Jonge mama over werken als escorte tijdens corona: “Mannen blijven om seks vragen”

Ook voor de Kempense escortgirl Alicia (29) is anderhalve meter afstand nemen vandaag heilig, net als de andere coronamaatregelen. “Wanneer ik voor het laatst lichamelijke seks heb gehad? Gisteren, met mijn man. Klanten ontvang ik sinds midden maart niet meer”, zegt ze. “Voor een paar honderd euro ga ik de gezondheid van mezelf, mijn vier kinderen en partner niet op het spel zetten.”

In de gang van haar werkplaats in Gierle (Lille) staat op een rond tafeltje een flesje handgel. De trap naar boven is steil. Alicia wacht ons daar op. “Ja, ik weet dat er collega’s zijn die gewoon doorwerken ...