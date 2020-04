Minstens 229 overlijdens in Limburgse ziekenhuizen sinds uitbraak virus

Hasselt - Het is zondag onmogelijk om een exacte update te geven omdat sommige Limburgse ziekenhuizen op Pasen geen data over het virus hebben bekendgemaakt. Uit de cijfers die de redactie wel hebben bereikt, blijkt dat er de afgelopen 24 uur minstens zes coronapatiënten zijn overleden in een Limburgs ziekenhuis.

Op zaterdag stond het totale aantal overlijdens in de Limburgse ziekenhuizen op 223. Daar komen er op Paaszondag zeker zes bij wat het totaal op minstens 229 overleden ziekenhuispatiënten brengt sinds de uitbraak van het virus. In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt kostte het coronavirus het leven aan drie patiënten, het totale aantal staat er nu op 68. In het AZ Vesalius in Tongeren viel één dode te betreuren, wat het totaal op 18 brengt. In het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder brengt één overlijden het totaal op 34. In Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) heeft COVID-19 inmiddels 31 levens geëist na één extra overlijden de afgelopen 24 uur. In het Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK) in Maaseik is er voor de tweede dag op rij geen patiënt gestorven en blijft het dodental staan op 14.

34 ziekenhuisverlaters

Ook voor wat het aantal ontslagen betreft, zijn de cijfers niet compleet. Wel kunnen we stellen dat minstens 34 patiënten nog voor Pasen naar huis mochten gaan. 19 personen in het Jessa Ziekenhuis, het totaal ontslagen is daar nu 193 ontslagen patiënten. In AZ Vesalius en ZOL waren er telkens 6 ziekenhuisverlaters en in het ZMK drie. In het Sint-Franciscusziekenhuis werd de afgelopen 24 uur geen patiënt ontslagen. Het goede nieuws van een dag eerder, toen daar maar liefst 24 patiënten naar huis mochten, kent voorlopig dus geen gevolg.