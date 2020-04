Wout Bru en vriendin Natassia verwachten een baby

Wout Bru en zijn vriendin Natassia Van Kerkvoorde hebben “wonderlijk nieuws”. Het koppel verwacht een kindje, vermoedelijk ergens in juni.

Natassia Van Kerkvoorde (28) is zwanger. Dat deelde ze mee met een naaktfoto op Instagram. “Na lang wachten willen wij naar buiten komen met voor ons dit wonderlijk nieuws”, zo schrijf de vriendin van Wout Bru (50) bij de foto. De baby is al voor vrij binnenkort want Van Kerkvoorde, fotomodel en dit jaar deelnemer aan Expeditie Robinson zegt er nog bij: “Wij tellen af naar juni.”

Bru heeft uit zijn eerdere huwelijk met Suzy al twee kinderen: een zoon Boris (20) en dochter Suzy (19).