Hele jaar geen fans in Italiaanse voetbalstadions?

De voetbalstadions in Italië blijven het hele jaar dicht voor toeschouwers. Dat meldden diverse Italiaanse media zondag op basis van uitgelekte overheidsdocumenten. Vanwege het coronavirus is het vooralsnog onduidelijk wanneer er weer gevoetbald mag worden.

Italië is zwaar getroffen door het virus. Het was een tijdje het land met de meeste coronadoden in de hele wereld, maar inmiddels gelden de Verenigde Staten als epicentrum van de pandemie. In Italië stond het aantal dodelijke slachtoffers zaterdag op 19.468.

De Serie A en alle andere voetbalcompetities liggen al weken stil. Ook trainen is niet mogelijk voor de clubs. De maatregelen van de overheid om verspreiding van het virus in te dammen, werden afgelopen week verlengd tot en met 3 mei. Mogelijk kunnen de clubs daarna voorzichtig de trainingen hervatten en zou er vanaf eind mei weer gevoetbald kunnen worden, suggereren Italiaanse media. Ze schrijven ook dat tot het einde van dit jaar geen toeschouwers in de stadions mogen komen bij de wedstrijden. Bevestiging daarvan ontbreekt vooralsnog.