Groot was de verwondering van Els Vandebroek uit de Grauwerstraat in Vliermaalroot, toen ze zag dat de paaseitjes voor haar zoontje Lowie (6) verdwenen waren. Niet de paashaas, maar een dief was ze komen ophalen.

“Doordat we geen bezoek aan zijn grootouders kunnen maken, hadden we thuis wat extra voorzien voor ons zesjarig zoontje Lowie. We hadden de paaseieren in de voortuin gelegd, op het gras en de steentjes ...