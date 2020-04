Burgemeester en familie roepen op tot kalmte in Anderlecht. “Rouw en verdriet mogen geen excuus zijn voor geweld”

Na de rellen in Anderlecht van zaterdag roept zowel burgemeester Fabrice Cumps (PS) als de familie van Adil op tot kalmte. De 19-jarige Adil kwam vrijdagavond om het leven bij een ongeval tussen een scooter en een politiewagen. Onmiddellijk werd er op sociale media opgeroepen tot rellen. Zaterdag was het de hele dag onrustig in de gemeente, een honderdtal jongeren kwam op straat. Ze bekogelden de ordediensten met stenen en uit een combi werd een politiewapen gestolen. De rust keerde pas in de loop van de nacht terug, maar de politie blijft ook op Paaszondag en komende dagen alert.