57 arrestaties na rellen in Anderlecht

Het geweld en de vernielingen in Anderlecht zijn zaterdagnacht blijven doorgaan, nadat er zaterdagnamiddag rellen waren uitgebroken. “Er waren in de loop van de nacht enkele samenscholingen van een tiental personen en voertuigen werden in brand gestoken. De politie voerde een tiental bijkomende arrestaties uit, waarmee het totaal op 57 komt”, zegt Adeline Roty, woordvoerster van politiezone Brussel-Zuid zondagvoormiddag.