192 nieuwe gevallen in Limburg brengen totaal bevestigde besmettingen op 3.662

Hasselt -

Op deze Paaszondag is het exact 30 dagen geleden dat de lockdown werd ingevoerd. Het aantal Limburgse bevestigde coronapatiënten is gestegen tot 3.662, dat zijn er 192 meer dan gisteren. 268 coronapatiënten lieten de afgelopen 24 uur het leven. Dat brengt het dodental op 3.600 in ons land.