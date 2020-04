192 nieuwe gevallen in Limburg brengen totaal bevestigde besmettingen op 3.662

Hasselt - Op deze Paaszondag is het exact 30 dagen geleden dat de lockdown werd ingevoerd. Het aantal Limburgse bevestigde coronapatiënten is gestegen tot 3.662, dat zijn er 192 meer dan gisteren. 268 coronapatiënten lieten de afgelopen 24 uur het leven. Dat brengt het dodental op 3.600 in ons land.

De 192 nieuwe besmettingen in Limburg zijn een daling vergeleken met de voorgaande dagen. Toen kwamen er gemiddeld 240 nieuwe gevallen bij per dag. Ook in de andere Vlaamse provincies zijn er nieuwe besmettingen geteld: Antwerpen (+185), Oost-Vlaanderen (+218), West-Vlaanderen (+231) en Vlaams-Brabant (+177). Wat de besmettingsgraad betreft blijft Limburg veruit het zwaarst getroffen. In onze provincie zijn er vandaag 42 besmettingen per 10.000 inwoners. Dat zijn dubbel zo veel als in Antwerpen (21), maar ook nog een stuk meer dan in Oost-Vlaanderen (23), en in Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen met beide 27 per 10.000 inwoners.

Het aantal bevestigde gevallen per provincie. Foto: RR

29.647 Belgen besmet

Het aantal bevestigde COVID-19-patiënten in ons land is het afgelopen etmaal toegenomen met 1.629 nieuwe gevallen. Daarmee klimt het Belgische totaal tot 29.647. In de ziekenhuizen zijn er in dezelfde tijdspanne 392 nieuwe patiënten opgenomen en 477 mochten het ziekenhuis verlaten. Er zijn dus meer ziekenhuisverlaters dan er nieuwe patiënten zijn. Sinds de start van de metingen op 15 maart en 11 april werden nu al 11.169 coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen en 6.463 personen werden al uit het ziekenhuis ontslagen. De afgelopen 24 uur verbleven 5.353 patiënten in een ziekenhuisbed, dat is een daling van 282 patiënten. Van hen verbleven 1.223 op intensieve zorgen, ook dat zijn er 39 minder dan de dag ervoor. De situatie lijkt zicht dus stilaan te stabiliseren, ook de virologen spreken in voorzichtige termen dat de piek van de eerste golf misschien achter de rug is.

Er werden helaas ook 268 nieuwe sterfgevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur: 133 (50%) in Vlaanderen, 94 (35%) in Wallonië en 41 (15%) in Brussel.