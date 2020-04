Corona dwingt criminelen tot bijscholing: “Ze spelen in op de angst van de bevolking”

Je ziet ze niet, maar Catherine De Bolle, topvrouw van Europol, wil er ons, landgenoten in lockdown, voor waarschuwen: “wannabe cybercriminelen”. Misdadigers die vóór het uitbreken van de coronacrisis in de echte wereld toesloegen, maar nu – nood breekt wet – virtueel opereren. “Ze spelen in op de angst van de bevolking en zijn via duistere websites uit op twee dingen: je centen en je identiteit.” Zeven opvallende tendensen in misdaadland.