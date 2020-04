“Beperk contact met oudere mensen tot einde van het jaar”

Oudere mensen moeten nog zeker tot het einde van het jaar de contacten met hun omgeving beperken vanwege de coronapandemie. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd.

“Zonder vaccin moet men de contacten met senioren zoveel mogelijk vermijden”, zeker als ze in rusthuizen wonen, aldus von der Leyen in een interview met Bild. “Ik weet dat dat moeilijk is en het isolement weegt zwaar, maar het is een kwestie van leven of dood. We moeten gedisciplineerd en geduldig blijven.”

“Kinderen jongeren zullen vroeger weer meer vrijheid hebben om zich te verplaatsen dan oudere mensen en mensen met een medisch verleden”, zei de Commissievoorzitter nog.

Richtlijnen rond opheffen van maatregelen

Ze hoopt dat een Europees labo tegen het einde van het jaar een vaccin ontwikkelt. Twee gerenommeerde teams van onderzoekers in Europa starten volgens haar binnenkort met klinische tests. Europa voert ook al gesprekken producenten om op wereldschaal vaccins te kunnen produceren.

Von der Leyen wil in de komende weken de richtlijnen en aanbevelingen van de Europese Commissie voorstellen rond het opheffen van de beperkende maatregelen. Ze wil daar echter geen datum op plakken, omdat de verschillende EU-landen zich in verschillende fases van de pandemie bevinden en elk land zelf beslissingen moet nemen. “Ik wil geen algemene beslissingen nemen, terwijl de situatie in Milaan helemaal anders is dan die in Münster, en dat er grote verschillen zijn tussen de stedelijke en landelijke gebieden”, zei ze nog.

