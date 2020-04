Voor Marc Van Ranst is uitgestelde Tour de France realistisch: “Mensen langs de kant van de weg, daar is niet veel gevaar bij”

Volgens Marc Van Ranst is het een realistische mogelijkheid om de Tour de France uit te stellen, eventueel ingekort. Dat vertelde de viroloog van de KU Leuven zaterdag aan Sporza.

De Tour de France zou op 27 juni in Nice van start moeten gaan. “Uitstellen is een realistische mogelijkheid, eventueel een ingekorte Tour”, aldus Van Ranst.

Maar met of zonder publiek? “Als mensen langs de kant van de weg gaan staan om te zien hoe renners voorbij flitsen, dan denk ik niet dat daar veel gevaar bij is. Maar bij de start, de aankomst en in de viptenten heb je wel social distancingproblemen.”

