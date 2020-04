Ondanks de lockdown blijven we elkaar besmetten: waar loopt het mis?

Bijna een maand zitten we al in ‘ons kot’. En toch daalt het aantal besmettingen maar niet. Donderdag was zelfs de op twee na slechtste dag sinds het begin van de pandemie. Wat doen we verkeerd? Niet veel, volgens professor Marc Van Ranst (KU Leuven). “Het risico volledig uitsluiten, gaat nu eenmaal niet.”