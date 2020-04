Volgens gelekte mail rekent Tour de France niet op annulering, wel op uitstel in 2020

Voorlopig gaat de Tour de France nog altijd door van 27 juni tot 19 juli, maar dat lijkt steeds onrealistischer gezien de huidige omstandigheden in volle coronacrisis. Officieel is er nog niets meegedeeld maar organisator ASO rekent niet op een annulering van de Tour in 2020, wel op uitstel. Dat zou blijken uit een gelekte e-mail die het persagentschap Reuters zaterdag kon inkijken en die werd gestuurd naar de uitgevers van het officiële Tour-programma.

“Het onvoorspelbare karakter van de wereldwijde crisis waarin we allemaal verstrikt zijn, betekent dat we geduld moeten hebben totdat er een officiële aankondiging is van (Tourorganisator) ASO over de wedstrijd van 2020, rekening houdend met het feit dat de huidige focus op uitstel ligt tot later in de zomer in plaats van een annulering ”, schreef de uitgeverij van de krant L’Equipe. Volgens Reuters.

ASO weigert commentaar te geven op de gelekte mail.

Geraint Thomas blijft hopen

De Giro d’Italia van mei werd al uitgesteld, net als de klassiekers Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik. Eerder werden sportevenementen als de Olympische Spelen, het EK voetbal, Wimbledon en Roland Garros bal uitgesteld of geannuleerd.

Het uitstellen van de grootste rittenkoers ter wereld zou voor de organisatoren een grote uitdaging zijn, aangezien zo’n 4.500 mensen - renners, sponsors, organisatoren en media - rechtstreeks betrokken zijn bij het drie weken durende evenement. De International Cycling Union (UCI) zei vorige maand dat de Grote Rondes (Frankrijk, Italië, Spanje) en de grote eendagswedstrijden prioriteit zouden krijgen op een herziene planning zodra de koers zou kunnen worden hervat.

De Brit Geraint Thomas, Tourwinnaar van 2018, zei zaterdag al dat hij hoopte dat de wedstrijd toch nog door zou gaan. “Dat is op dit moment een beetje jammer, maar er zijn veel serieuze dingen die voorrang moeten hebben”, vertelde de Team INEOS-rijder aan de BBC.