Rellen in Anderlecht nadat 19-jarige sterft bij crash met politie: combi vernield en brand gesticht

In Anderlecht is het zaterdagmiddag tot rellen gekomen tussen jongeren en de politie. Aanleiding is een dodelijk ongeval, in de nacht van vrijdag op zaterdag. Daarbij stierf een 19-jarige die op zijn scooter vluchtte voor de politie. Zaterdag troepte een 50-tal jongeren samen. Ze daagden de politie uit en gooiden met stenen. Rond 17 u. is het waterkanon ingezet. Er zijn verschillende arrestaties gebeurd.