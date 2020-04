Eén bewoner van het Genkse woonzorgcentrum Uilenspiegel is in het ziekenhuis overleden aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus. Volgens het rusthuis zijn er nog enkele mensen besmet.

De 87-jarige Piet Ketsman, een bekende architect uit As, was eerder al getest op het coronavirus in het rusthuis, maar toen bleek hij niet besmet. Bij een latere test in het ZOL bleek dat wel het geval ...