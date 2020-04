Bosbranden in buurt van Tsjernobyl nog niet onder controle

De Oekraïense brandweerdiensten zijn er zaterdag nog niet in geslaagd om de bosbranden in de buurt van de kerncentrale van Tsjernobyl onder controle te krijgen. Meer dan driehonderd brandweerlui proberen al een week lang het vuur in te dijken. Er worden ook vliegtuigen en helikopters ingezet, meldt de burgerbescherming.

De brand was een week geleden uitgebroken in de “vervreemdingszone” rond de kerncentrale van Tsjernobyl, waar zich in 1986 de zwaarste kernramp uit de geschiedenis voltrok. Over de huidige omvang van ...