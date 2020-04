Zinho Vanheusden is één van de spelers die het voorstel van Standard weigerde

Zinho Vaneusden is één van de zeven spelers van Standard die door de club op tijdelijke werkloosheid zijn gezet nadat ze een voorstel tot loonsvermindering hadden geweigerd.

Alles begon met een brief aan het begin van de coronacrisis waarin de spelers voor de keuze werden gezet. Ofwel koos je voor een verminderd loon (3200 euro bruto per maand en een equivalent van dat bedrag voor de Luikse ziekenhuizen), ofwel voor het statuut van technische werkloosheid.

Dat gebrek aan overleg schoot bij verschillende spelers in het verkeerde keelgat. Uiteindelijk reageerden meerdere spelers niet op de brief. Zeven van hen werden begin deze week door de club op technische werkloosheid gezet, anderen werden op het verminderd salaris gezet.

De zeven technisch werklozen – waartoe drie sterkhouders behoren - betreuren het dat zij nu worden neergezet als rotte appels. Voor hen is het een principekwestie, waarbij het financiële niet primeert. Zo spraken ze af om de uitkering van 1.650 euro per maand niet op te zullen vragen. Eén van hen is Zinho Vanheusden. Dat bevestigde Stijn Francis, de makelaar van de verdediger aan Play Sports. “Standard heeft een voorstel gedaan dat door verschillende spelers is geweigerd, waaronder Zinho”, vertelde Francis. “Ze hebben een tegenvoorstel gedaan (een maandsalaris opgeven maar met de belofte dat de club hen niet op technische werkloosheid zou zetten in juni, nvdr.) dat beter was voor Standard maar dat niet geaccepteerd werd door de club. Vervolgens was er een communicatieprobleem en nu zitten we in een impasse. Maar ik hoop dat er alsnog een oplossing zal gevonden worden. De zeven spelers die nu door Standard op technisch werkloos zijn gezet moeten nu niks. Hun arbeidsovereenkomst is opgeschort, dus ze vallen niet meer onder het gezag van hun werkgever. Ze mogen vrij doen en laten wat ze willen.”

De 20-jarige Vanheusden doneerde donderdag nog 10.000 euro aan het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Dat zal worden gebruikt voor de aankoop van tablets.