“Mentaal is deze lockdown zwaar, maar de pijn mag ons niet aanzetten nu op te geven”

Of we deze zomer van de Ronde van Frankrijk kunnen genieten, blijft een groot vraagteken, maar zonder het goed te beseffen zijn we met z’n allen al weken bezig aan onze eigen Tour de Force. Na een kolossale inspanning hebben we afgelopen week de koude Alpentoppen bereikt. De strijd is hevig. Op leven en dood. In de verte is de Champs-Élysées al in zicht, maar een winnaar is er nog lang niet. Alles ligt nog open. Het is nu zaak om vol te houden en de krachten waarvan we niet vermoedden dat we ze hadden toch aan te spreken. Alleen zo kunnen we straks met z’n allen de hard bevochten eindoverwinning vieren.