De belangrijkste afspraak van het seizoen had voor Maarten Wynants in een coronavrije wereld zondag plaatsgevonden in Noord-Frankrijk, waar hij zijn laatste Parijs-Roubaix zou fietsen. Om de wegkapitein van Jumbo-Visma te troosten en te laten afkicken van de kasseien, tekenden we dan maar een ‘Limburgse’ Roubaix voor hem uit. “Leuk om na vijftien jaar profbestaan nog nieuwe wegen te ontdekken”.