‘Harry Potter’-ster Rupert Grint wordt papa

Rupert Grint (31), de Britse acteur die beroemd werd door zijn rol als Ron Weasley in de Harry Potter-films, en zijn vriendin Georgia Groome (28) verwachten hun eerste kindje. “Ze zijn heel blij, maar ze vragen ook om hun privacy te respecteren”, verklaarde de manager van Grint.

Het acteurskoppel is samen sinds 2011. Toen Grint dertig werd, gaf hij al aan te hopen op een gezinnetje binnenkort. Naast zijn rol van de rosse Ron, speelde de acteur onder meer ook mee in ‘Snatch’ en ‘The ABC Murders’. Zijn vriendin Groome was actrice in ‘Angus’, ‘The Holding’ en ‘Lewis’.